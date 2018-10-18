منظمة: بلديات لبنان تنتهك قانون النفايات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن البلديات اللبنانية تعرض صحة المواطنين للخطر بحرقها للنفايات في الهواء الطلق، على الرغم من تمرير قانون وطني لمعالجة النفايات الصلبة يمنع الحرق.

وأقر مجلس النواب اللبناني في 24 أيلول/سبتمبر 2018 القانون في أولى جلساته منذ انتخابات أيار/مايو، بعد عقود على سوء معالجة النفايات الصلبة.

وأعطى القانون وزارة البيئة دور المراقب والمشرف وفوضها تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة النفايات خلال الأشهر الستة القادمة.

بلديات #لبنان ما زالت تحرق النفايات في الهواء الطلق رغم قانون يمنع ذلك، ما يهدد صحة السكان. على الشرطة والنيابة العامة البيئية تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين. #حرقتونا https://t.co/7mNiuTea3D pic.twitter.com/Zl7wT5Mwza — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 18, 2018

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وأشارت المنظمة إلى أن "البلديات تخالف القانون الذي يحظر طمر النفايات وحرقها ويغرم الانتهاكات".

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن أقر مجلس النواب هذا القانون الذي طال انتظاره، على الحكومة اللبنانية تطبيقه، وما لم يحاسب المخالفون، سيظل اللبنانيون يعانون من آثار مدمرة على صحتهم وبيئتهم".

ونقلت المنظمة شهادات مواطنين تحدثوا عن معاناتهم الصحية جراء حرق النفايات تشمل صعوبة في التنفس وضغطا على الصدر وغيرها.

واكتسبت أزمة النفايات في لبنان اهتماما عالميا في 2015، حين غرقت شوارع بيروت بالقمامة.