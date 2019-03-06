كشف تقرير الثلاثاء اعتمادا على صور أقمار اصطناعية، أن كوريا الشمالية "تسارع في إعادة" بناء موقع تجارب صواريخ طويلة المدى في منشأة في شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية عن محللين قولهم إن "هذا النشاط المتجدد والذي جاء بعد يومين فقط على القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد يشير إلى خطط كورية شمالية لإظهار الصمود في وجه الرفض الأميركي لطلبات بيونغ يانغ في القمة برفع عقوبات أممية".

وحسب تقرير "أن بي سي" فإن إعادة البناء تجري في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

وأوضح باحثون في مركز "بيوند باراليل" للأبحاث المختص بالشأن الكوري، أن صورا بالأقمار الاصطناعية التقطت في الثاني من الشهر الجاري تدل على أن النشاط الذي تم رصده "يشبه التحضيرات لتجربة، إلا أن الصور لا تظهر صاروخا يتم تحريكه إلى منصة الإطلاق".

وكانت القمة التي جمعت ترامب وكيم في هنانوي الفيتنامية الأسبوع الفائت، انتهت دون التوصل لاتفاق حول أزمة البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ، إذ رفض الرئيس الأميركي الموافقة على طلب كيم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي الجزئي، وهي نتيجة لم تكن لتصل إلى هدف الولايات المتحدة المتمثل في نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.