تقرير: تحركات مشبوهة لناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل سوريا

أظهرت صور أقمار صناعية أن ناقلة نفط أصغر حجما اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة ساحل سوريا، في إشارة إلى أن السفينة قد تستعد لنقل شحنتها.



وتظهر الصور التي أصدرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الخميس ناقلة جاسمين بجانب "أدريان داريا 1" مساء الأربعاء، مع وجود رافعة على السفينة الأكبر.



وكانت "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف سابقا باسم "غريس 1" قد احتُجزت قبالة منطقة جبل طارق البريطانية في يوليو الماضي للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا.

وأطلقت سلطات جبل طارق سراح الناقلة التي كانت تحمل ما قيمته 130 مليون دولار من النفط الخام بعد أن وعدت إيران بعدم توجه السفينة إلى سوريا.



وأبحرت السفينة في وقت لاحق باتجاه الساحل السوري، ما أثار غضب بريطانيا.