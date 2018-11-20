تقرير: ترامب يدرس إدراج فنزويلا بقائمة الإرهاب

ينظر الرئيس دونالد ترامب في إدراج فنزويلا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في مسعى للضغط على حكومة كاراكاس لوقف سياساتها القمعية، حسبما أوردت تقارير إعلامية الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن فنزويلا ستضاف إلى القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب لتوفيرها "الدعم لأفعال تدخل في إطار الإرهاب الدولي".

ويحظر تصنيف فنزويلا دولة راعية للإرهاب، التعاملات المالية معها.

وتضم القائمة في الوقت الراهن كلا من إيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا.

ودفع المشرعون الجمهوريون لفترة طويلة من أجل إدراج فنزويلا في قائمة الإرهاب، متهمين حكومتها بإقامة علاقات مع جماعات تصنفها واشنطن إرهابية مثل حزب الله اللبناني والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك) ومجموعات أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونائبه ووزير دفاعه.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها قد تفرض مزيدا من العقوبات على كاراكاس مع احتمال مقاطعة النفط الفنزويلي الذي يشكل آخر مصدر دخل للنظام الاشتراكي الحاكم في كاراكاس.