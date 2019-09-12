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الشرق الأوسط

تقرير: ترامب منفتح على المقترح الفرنسي بشأن إيران

ترامب وماكرون

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ذكر موقع "ديلي بيست" نقلا عن مصادر على دراية بالمحادثات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القول إن ترامب أبدى خلال الأسابيع الأخيرة انفتاحا على خطة الرئيس الفرنسي بتقديم 15 مليار دولار خطوط ائتمان لإيران مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

وقال اثنان من هذه المصادر إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، بمن فيهم الوزير مايك بومبيو، منفتحون أيضا على الاقتراح الفرنسي.

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وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب لم يبدي موافقته على المقترح حتى الآن، إلا أنه بحسب المصادر أبدى استعدادا للتعاون بشأنه في عدة مناسبات الشهر الماضي، بما في ذلك أثناء اجتماعات مجموعة الدول السبع.

وقالت عدة مصادر لصحيفة "ديلي بيست" إن مسؤولين أجانب يتوقعون أن يوافق ترامب على التعاون بشأن المقترح الفرنسي، أو أن يعرض تخفيف بعض العقوبات على طهران.

وفي الوقت ذاته، قالت "ديلي بيست" إن ترامب يدرس أيضا عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

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