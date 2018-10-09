تقرير: تركيا تركز على سبعة مشتبه بهم في قضية اختفاء خاشقجي

تركز السلطات التركية على سبعة مشتبه بهم في التحقيق بقضية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، حسبما أفاد به تقرير لقناة NTV المحلية.

وقال التقرير إن المشتبه بهم تم تصويرهم بالقرب من قنصلية السعودية في إسطنبول حيث شوهد خاشقجي للمرة الأخيرة قبل أسبوع.

وأوضحت القناة التركية أن الشرطة تعتمد على تسجيلات كاميرتين تراقبان الشارع الذي يوجد به مبنى القنصلية.

وشوهد المشتبه بهم وهو يدخلون القنصلية قبل نصف ساعة من وصول خاشقجي إليها وغادروها بعد ثلاث ساعات، حسب التقرير الذي يضيف أن المشتبه بهم غادروا محيط السفارة في سيارتين تمكنت الشرطة من قراءة لوحتيهما.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن الشرطة تشتبه في 15 سعوديا وصلوا تركيا في نفس يوم اختفاء خاشقجي على متن طائرتين.

وكانت السلطات السعودية سمحت في وقت سابق الثلاثاء لتركيا بتفتيش مبنى القنصلية وأعلنت أنقرة توكيل المدعي العام ونائبه برئاسة وفد التحقيق في اختفاء خاشقجي.

وخاشقجي كاتب مرموق يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، حيث يكتب مقالات رأي لصحيفة "واشنطن بوست" غالبا ما تتضمّن انتقادات للسياسة الخارجية للمملكة.

وأثار اختفاؤه مخاوف عالمية خاصة بعد أن قالت مصادر تركية في مطلع الأسبوع إن السلطات تعتقد أنه قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.