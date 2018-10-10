تقرير تركي يكشف هويات المشتبه بهم في اختفاء خاشقجي

نشرت صحيفة "صباح" التركية المؤيدة للحكومة الأربعاء أسماء 15 سعوديا قالت إنهم ينتمون لجهاز الاستخبارات في بلدهم وإنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ونشرت الصحيفة صباح أسماء 15 سعوديا وتواريخ ميلادهم وقالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. واستنادا إلى صور نشرتها وتم التقاطها في الجوازات وصل 12 منهم في وقت مبكر من صباح هذا اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابعت الصحيفة أن المشتبه بهم ومجموعهم 15 شخصا غادروا البلاد في أربعة مواعيد مختلفة.

Here are the pictures of the Saudi squad who allegedly played a central role in the disappearance of Khashoggi according to a @sabah report pic.twitter.com/tYSPmoTfqP — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 9, 2018

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السعوديين أقاموا في فندقي ويندهام وموفنبيك بإسطنبول في نفس الحي الذي تقع به القنصلية. ورفض الفندقان التعقيب على التقرير.

ومن بين الرجال الذين نشرت "صباح" صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي وفقا لتقارير إعلامية سعودية وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الشرعي.

وبثت قناة "إن تي في" التركية تسجيلات مصورة لما قالت إنهم رجال يصلون إلى المطار وخلال إجراءات دخولهم أحد الفنادق وتسجيلات أخرى لما ذكرت أنها سيارة فان كبيرة تصل إلى مقر إقامة القنصل العام بعد ساعتين من دخول خاشقجي القنصلية.

BREAKING — Police footage detailing Saudi squad’s entrance and exit from Turkey on October 2, when Jamal Khashoggi vanished from Saudi Consulate in Istanbul



Khashoggi’s entrance, his fiancée, cars and hotel entrance and exists are in the video pic.twitter.com/RiJlHn6JFJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 10, 2018

وشوهد خاشقجي آخر مرة قبل أسبوع وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي، الناقد البارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.

ونفت الرياض الاتهامات بخطف أو قتل خاشقجي ووصفتها بأنها لا أساس لها. ولم تعلق السلطات السعودية على التقارير عن وصول 15 من مواطنيها إلى تركيا.

وأبلغ مصدر أمني تركي وكالة "رويترز" من قبل أن مجموعة من 15 سعوديا بينهم بعض المسؤولين وصلت إلى إسطنبول ودخلت القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر وهو نفس اليوم الذي كان فيه خاشقجي بالداخل ثم غادرت المجموعة البلاد في وقت لاحق.