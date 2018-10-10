Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

تقرير تركي يكشف هويات المشتبه بهم في اختفاء خاشقجي

مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول

نشرت صحيفة "صباح" التركية المؤيدة للحكومة الأربعاء أسماء 15 سعوديا قالت إنهم ينتمون لجهاز الاستخبارات في بلدهم وإنهم ضالعون في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ونشرت الصحيفة صباح أسماء 15 سعوديا وتواريخ ميلادهم وقالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. واستنادا إلى صور نشرتها وتم التقاطها في الجوازات وصل 12 منهم في وقت مبكر من صباح هذا اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابعت الصحيفة أن المشتبه بهم ومجموعهم 15 شخصا غادروا البلاد في أربعة مواعيد مختلفة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السعوديين أقاموا في فندقي ويندهام وموفنبيك بإسطنبول في نفس الحي الذي تقع به القنصلية. ورفض الفندقان التعقيب على التقرير.

ومن بين الرجال الذين نشرت "صباح" صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي وفقا لتقارير إعلامية سعودية وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الشرعي.

وبثت قناة "إن تي في" التركية تسجيلات مصورة لما قالت إنهم رجال يصلون إلى المطار وخلال إجراءات دخولهم أحد الفنادق وتسجيلات أخرى لما ذكرت أنها سيارة فان كبيرة تصل إلى مقر إقامة القنصل العام بعد ساعتين من دخول خاشقجي القنصلية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة قبل أسبوع وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي، الناقد البارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.

ونفت الرياض الاتهامات بخطف أو قتل خاشقجي ووصفتها بأنها لا أساس لها. ولم تعلق السلطات السعودية على التقارير عن وصول 15 من مواطنيها إلى تركيا.

وأبلغ مصدر أمني تركي وكالة "رويترز" من قبل أن مجموعة من 15 سعوديا بينهم بعض المسؤولين وصلت إلى إسطنبول ودخلت القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر وهو نفس اليوم الذي كان فيه خاشقجي بالداخل ثم غادرت المجموعة البلاد في وقت لاحق.

Back to top
XS
SM
MD
LG