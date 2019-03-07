قالت منظمة "الخصوصية الدولية" البريطانية إن تطبيقات شهيرة على هواتف أندرويد لا تزال ترسل معطيات إلى موقع فيسبوك بمجرد فتحها، حتى وإن كان المستخدم لا يمتلك حسابا في فيسبوك على الإطلاق.

ومن بين هذه التطبيقات Yelpو Indeed إضافة إلى تطبيقات أخرى دينية خاصة بمسلمين ومسيحيين.

وأوضحت المنظمة أن هذه المعلومات يمكن استخدامها بغرض الترويج للإعلانات عند تصفح هؤلاء المستخدمين للشبكات الاجتماعية.

وقالت إن هذه القضية تعتبر مشكلة كبيرة ليس فقط بسبب الخصوصية بل المنافسة أيضا.

ومع خضوع ممارسات الخصوصية في موقع Facebook لمزيد من التدقيق في أعقاب فضيحة كامبريدج اناليتيكا في العام الماضي، يتم تسليط الضوء أيضا على شركات الإعلانات الكبيرة وصانعي التطبيقات الأصغر الذين يستخدمون هذه المنصات للوصول إلى مستخدمين جدد و استهدفهم بالإعلانات.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد كشفت الشهر الماضي أن عددا من صانعي تطبيقات iOS في آيفون مثل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية وتطبيقات البيانات المالية الحساسة، يقومون أيضا بتبادل معلومات المستخدمين مع شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب فضائح تسريب البيانات التي هزت فيسبوك العام الماضي، تعهدت الشركة بتعزيز إجراءات الخصوصية.