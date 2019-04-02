تقرير: حزب الله أنشأ مصنعا جديدا للصواريخ

أفاد تقرير لموقع آكسيوس الأميركي بأن حزب الله لديه مصنع جديد للصواريخ الدقيقة في لبنان.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر أميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو حذر الحكومة اللبنانية خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت من وجود المصنع، مشيرا إلى أن بومبيو حصل على تلك المعلومات من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن بومبيو حذر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال محادثاتهما في 22 مارس/آذار الماضي من أن وجود المصنع السري الجديد قد تكون له تداعيات على أمن لبنان.

وبحسب آكسيوس فإن بومبيو أبلغ المسؤولين في لبنان أن نشاطات حزب الله السرية داخل الأراضي اللبنانية تزيد من مخاطر حدوث تصعيد حقيقي مع إسرائيل.

وسعى الوزير الأميركي إلى التأكد من أن الحكومة اللبنانية لديها كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة حزب الله الذي يتلقى دعم وتمويل طهران، وفق الموقع.

وتعبر إسرائيل عن قلقها من تصنيع حزب الله صواريخ دقيقة، لكنها لم ترد على ذلك بإجراء عسكري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد كشف في أيلول/سبتمبر الماضي صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر ما قال إنهما موقعان سريان لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان. وبعد ذلك بأسبوعين أغلق حزب الله الموقعين، لكن يبدو أنه وإيران فتحا مصنعا جديدا، وفق آكسيوس.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على المعلومات وقالت لوسائل إعلام أميركية تداولت النبأ إنها لا تكشف عن فحوى المحادثات الدبلوماسية الخاصة.