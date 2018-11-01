تقرير: حزب الله يجند معارضين سوريين سابقين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الخميس نقلا عن ناشطين وقائد سابق في المعارضة السورية إن حزب الله اللبناني يدفع الأموال لتجنيد عناصر في المعارضة كانت تدعمهم واشنطن، بهدف تغيير انتماءاتهم، والانضمام إلى قوة متنامية في الجنوب.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر يشير إلى تعزيز الحزب تواجده بالقرب من الحدود مع إسرائيل بعد أن بدا أن قواته تنسحب من المنطقة تجنبا للضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال القائد العسكري السابق إن حزب الله جند ما يصل إلى 2000 مقاتل، معظمهم من جماعات في المعارضة فقدت التمويل الأميركي العام الماضي.

وتعتمد قوات الحكومة السورية وحليفتها روسيا على المنظمة اللبنانية وغيرها من المنظمات الموالية لإيران لمحاربة المعارضة المسلحة التي لا تزال موجودة في الجنوب، وبشكل أساسي تنظيم داعش، بحسب الصحيفة.

وقالت وول ستريت جورنال إن إسرائيل، التي ترى في إيران تهديدا وجوديا، حذرت من أنها لن تسمح بتواجد قوات موالية لطهران قرب حدودها.