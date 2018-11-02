تقرير رسمي: هذه أخطر المواد المخدرة في أميركا

قالت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية إن الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعة زائدة من أشباه الأفيونيات بلغت أعلى مستوى مسجل في الولايات المتحدة العام الماضي.

ويظهر تقرير الإدارة والذي حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس" أن الهيروين والفنتانيل وغير ذلك من أشباه الأفيونيات لا تزال تشكل أكبر تهديد للمخدرات في البلاد. وسيتم إصدار تقييم خطر المخدرات الوطني الجمعة.

وكان وزير الصحة أليكس أزار قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعة زائدة بدأت في التراجع. لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

وتظهر الأرقام الأولية الواردة في التقرير أن حوالي 72 ألف شخص توفوا في 2017 بسبب تناول جرعات زائدة من أشباه الأفيونيات في الولايات المتحدة.

ويقول التقرير أيضا إن المسؤولين الفيدراليين يشعرون بالقلق من أن الميثامفيتامين والكوكايين بلغا مستويات أعلى بكثير في المناطق التي لم تكن تاريخياً مناطق رواج لتلك العقاقير.