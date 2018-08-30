تقرير سري: هذا ما قاله قيس الخزعلي للأميركيين عن إيران

تكشف محاضر تحقيقات أميركية مع زعيم الجماعة التي تعرف بـ"عصائب أهل الحق في العراق" قيس الخزعلي، ظلت سرية لعشر سنوات، كيف حركت إيران الأحداث في العراق من وراء ستار بعد 2003 بتوفير الدعم المالي والعسكري لقادة الميليشيات.

الخزعلي كان معتقلا لدى القوات الأميركية في 2007 للتحقيق في دوره بمقتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء.

يتحدث الخزعلي في المحضر الذي رفعت عنه السرية قبل عدة أشهر ونشرت تفاصيله صحيفة وول ستريت جورنال، عن الجهود الإيرانية في تدريب الميليشيا التي كان يقودها، والتي تحولت لاحقا لحزب سياسي، وعن العلاقات بين طهران ورموز سياسية عراقية مثل الرئيس الراحل جلال طالباني ومقتدى الصدر.

الخزعلي: الصدر ليس لديه أي مبادئ ويعمل فقط من أجل مكاسب شخصية

وتقول الصحيفة الأميركية إن هذه المحاضر يتم تداولها في واشنطن في الآونة الأخيرة في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إدراج الخزعلي وعصائب أهل الحق على لوائح الإرهاب.

تحريض إيراني

في محضر تحقيق مع الخزعلي بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007، كشف الأخير عن تدريبات قدمها الحرس الثوري الإيراني لميليشيات شيعية عراقية في ثلاث قواعد بالقرب من طهران، بينها قاعدة الإمام الخميني التي زارها الخزعلي.

لكن الإيرانيين لم يدربوا الميليشيات الشيعية العراقية بمفردهم، وحسب التحقيقات كان "هناك إيرانيون ولبنانيون من حزب الله يجرون التدريبات في تلك القواعد... الإيرانيون خبراء في الحرب الشاملة بينما اللبنانيون مختصون بحرب الشوارع أو العصابات".

واقترح الإيرانيون أهدافا للهجمات التي نفذتها الميليشيات في العراق وقتئذ، فطلبوا من الميليشيات الشيعية أن تركز بعض هجماتها على القوات البريطانية "لتدفعها للانسحاب" وزيادة الضغط على الولايات المتحدة لتنسحب أيضا، حسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

وكانت بريطانيا شريكة للولايات المتحدة في التحالف الذي قادته واشنطن.

التحقيقات مع الخزعلي مليئة بالتفاصيل حول التعاملات بين الصدر والإيرانيين ورغبة الصدر في التحكم بالمال الإيراني المتدفق إلى الجماعات السياسية في العراق

وانسحبت القوات الأميركية من العراق في 2011 قبل أن تعود في 2014 ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي نجح في معاونة الحكومة العراقية على دحر التنظيم.

وتحدث الخزعلي في التحقيقات عن إمداد الإيرانيين الميليشيات بعبوات ناسفة خارقة للدروع تسببت بمقتل وإصابة مئات من الجنود الأميركيين.

وتقول محاضر التحقيقات إن "المعتقل (الخزعلي) قال إنه يمكن لأي شخص تلقي تدريب على تلك العبوات وإن إيران لا تكترث بمن يحصل عليها... ويرجع هذا إلى رخص ووفرة تلك العبوات".

الخزعلي اعتقل وحققت معه السلطات الأميركية بعد عملية "مجلس محافظة كربلاء، والتي خططت لها إيران"، حسب ما قال الخزعلي للمحققين.

الهدف من العملية كان تبادل الجنود الأميركيين المفترض اختطافهم بأتباع للصدر احتجزهم التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة، غير أن العملية انتهت بمقتل خمسة جنود أميركيين.

تم تسليم الخزعلي للسلطات العراقية في أواخر 2009 بعدما تعهد بأن الميليشيا التي يقودها ستتخلى عن السلاح، وأطلق سراحه بعد ذلك بفترة قصيرة.

الصدر والرحلات لإيران

انشقت ميليشيا عصائب أهل الحق في 2004 عن جيش المهدي الذي كان يقوده الصدر، لكن العلاقات بين الرجلين شهدت محطات كثيرة قبل أن تتدهور، من تلك المحطات زيارات عدة جمعتهما لإيران.

الخزعلي أفصح للمحققين الأميركيين عن رحلات عديدة لإيران منفردا وصحبة مقتدى الصدر بحثا عن المال والدعم السياسي والسلاح.

حسب "وول ستريت جورنال"، فإن التحقيقات مع الخزعلي مليئة بالتفاصيل حول التعاملات بين الصدر والإيرانيين ورغبة الصدر في التحكم بالمال الإيراني المتدفق إلى الجماعات السياسية في العراق.

إيران لا تكترث بمن يحصل على العبوات

وخلال إحدى الزيارات التي قام بها منفردا في 2005، قال الإيرانيون للخزعلي إن على الصدر أن يشارك في الانتخابات العراقية ليضمن "أن يربح (الشعب الشيعي) سيطرة كاملة على البلد والحكومة".

وقال الخزعلي للمحقيين الأميركيين إن عددا من الشخصيات السياسية في العراق كانت متعاطفة مع إيران أو تأثرت بنفوذها ومنهم جلال طالباني الرئيس العراقي الراحل.

لم تدم العلاقات الجيدة بين الطرفين في تلك الفترة حسب محضر تحقيق بتاريخ كانون الثاني/يناير 2008، كشف فيه الخزعلي خلافا مع الصدر الذي قال عنه إنه "ليس لديه أي مبادئ ويعمل فقط من أجل مكاسب شخصية".

سنوات السياسة

بعد نحو عقد على التحقيقات الأميركية مع الخزعلي تحول المشهد السياسي العراقي وتبدلت أدوار الرجلين.

الصدر جمد جيش المهدي في أواخر العقد الماضي ويتزعم الآن تيار "سائرون" الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أيار/مايو الماضي.

والخزعلي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية مع إيران حسب الصحيفة الأميركية، وتحولت معه عصائب أهل الحق إلى السياسة لتربح 15 مقعدا في برلمان العراق الجديد.

ويقول الباحث في الشؤون العراقية كيرك سويل لـ "وول ستريت جورنال" إن هذه المقاعد قد تدخل الخزعلي ضمن تحالف أو يستغلها ليصبح صوتا لمعارضة الحكومة المقبلة.

ويوضح أن "كان لديهم مقعد واحد (عصائب أهل الحق) ولعبوا دورا كبيرا لأنه كان لديهم السلاح والآن لديهم 15 مقعدا".

وتشير الصحيفة إلى أن الصدر كان قد حقق نجاحا بكونه صوتا للمعارضة خلال السنوات القليلة الماضية وقد يكسب الخزعلي نفوذا وشعبية بأسلوب مماثل.