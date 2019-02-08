تقرير: سفير المغرب لدى الرياض يؤكد استدعاءه

أكد سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، أن "سلطات المملكة استدعت ممثلها الدبلوماسي من الرياض، قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين" وذلك بحسب ما نقله عنه، موقع "le360" المغربي، صباح الجمعة.

وتابع المصدر موضحا، أنه قد جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ ثلاثة أيام، قصد التشاور حول مستجدات طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، معتبرا أن "الأمر عاد في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

وكشف المصدر ذاته أن هذه التطورات جاءت عقب "بث قناة 'العربية' السعودية، تقريرا مصورا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، والذي اعتُبر، بحسب الموقع "رد فعل على مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في برنامج حواري على قناة 'الجزيرة' القطرية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد نقلت الخميس عن مسؤوليـْن في الحكومة المغربية قولهما إن الرباط أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

المصدر: أصوات مغاربية