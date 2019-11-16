تقرير: قطر كانت على علم بهجوم إيران على ناقلات نفط في الخليج

وسط أنباء عن وساطات أميركية لحلحلة الأزمة الخليجية المستمرة لأكثر من عامين، ذكر تقرير استخباراتي غربي أن قطر كانت على علم مسبق بهجوم إيراني على ناقلات نفط في الخليج.

وحسب شبكة فوكس نيوز الأميركية التي اطلعت على التقرير الاستخباراتي، كانت لدى قطر معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على ناقلات نفط سعودية ونرويجية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي والذي تم في مايو الماضي.

ويضيف التقرير أن الدوحة لم تخبر حلفاءها الغربيين بهذه المعلومات، رغم أنها تستضيف قاعدة عسكرية أميركية.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة المعلومات الواردة في تقرير الشبكة الأميركية.

وتابعت فوكس نيوز أن "تقارير استخبارية ذات مصداقية تشير إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الهجمات التي تمت قرب الفجيرة، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية بالإضافة إلى دولة قطر كانوا على علم بنشاطات الحرس الثوري".

وصنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونقلت فوكس نيوز عن المشرعة الفرنسية ناتالي غوليه اطلعت على التقرير قولها إنها "قلقة جدا" من المعلومات التي وردت به.

وأضافت غوليه إنها سترسل التقرير لوزارة الدفاع وستوجه أسئلة لزملائها الأوروبيين المعنيين بالشرق الأوسط.

وتملك الحكومة الفرنسية قاعدة جوية تابعة للبحرية في أبو ظبي بالإمارات كما لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وجود عسكري في الإمارات.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر بسبب "دعم الإرهاب" والتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال مسؤول أميركي لموقع الحرة في وقت سابق إن هناك وساطات تجري من جانب واشنطن لرأب الصدع بين دول الخليج.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24 المقامة في قطر، وهو ما أشار إلى احتمالية حدوث انفراجة في العلاقات الخليجية.