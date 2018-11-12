تقرير: كوريا الشمالية تخفي قواعد للصواريخ

قال مركز دراسات أميركي الاثنين إنه تعرف على نحو 13 موقعا من بين 20 في كوريا الشمالية يعتقد أنها تستخدم بشكل سري لتطوير أو إخفاء صواريخ متحركة قادرة على حمل رؤوس نووية.

والمواقع المذكورة في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن متناثرة في مناطق نائية وجبلية في مختلف أرجاء كوريا الشمالية ويمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية أطولها مدى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وذكر معدو التقرير أن الصواريخ المتوسطة المدى قادرة أيضا على ضرب اليابان وجميع أنحاء كوريا الجنوبية وتم نشرها في حزام على بعد 90 إلى 150 كم شمال المنطقة المنزوعة السلاح.

وبحسب الباحثين فإن القواعد موزعة في أنحاء البلاد وتقع في منشآت تحت الأرض في وديان ضيقة، وقالوا إنها مصممة بحيث تتمكن منصات اطلاق الصواريخ المتحركة من الخروج بسرعة من تحت الأرض والتحرك إلى مواقع إطلاق معدة سابقا.

واستند القرير إلى صور أقمار صناعية ومقابلات مع منشقين من كوريا الشمالية ومع مسؤولين في الاستخبارات والحكومة.

وأعلنت كوريا الشمالية في أيار/مايو أنها فككت منشأة نووية في شمال شرق البلاد لكنها لم تسمح بعد للمراقبين الدوليين بزيارتها للتثبت من صحة ما أعلنته.

وأرجأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا الخميس في نيويورك مع كيم يونغ شول مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووفقا للخارجية الأميركية فإن اللقاء كان يهدف لإحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس دونالد ترامب وكيم.