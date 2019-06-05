المهاجرون في أميركا.. حقائق وأرقام

أصدر مركز بيو للأبحاث تقريرا مفصلا بالأرقام عن المهاجرين في الولايات المتحدة، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين في العالم.

وتشير الأرقام التي أوردها المركز الأميركي إلى أن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة ولدوا في بلد آخر، وهو ما يمثل حوالي خُمس المهاجرين في العالم عام 2017.

​ووفقا لتقديرات مركز بيو للأبحاث فإن معظم المهاجرين (76 في المئة) موجودون في البلاد بشكل قانوني، في حين أن ربعهم غير شرعيين.

وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تنوعا في العالم، حيث يوجد هناك تمثيل لكل بلد تقريبا في صفوف المهاجرين الأميركيين.

عدد المهاجرين

بلغ عدد الأجانب الذين ولدوا في الولايات المتحدة 44.4 مليون في عام 2017، حيث يمثل المهاجرون اليوم 13.6 في المئة من سكان البلاد، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النسبة (4.7 في المئة) في عام 1970.

ومع ذلك، فإن نسبة المهاجرين اليوم لا تزال دون المستوى القياسي البالغ 14.8 في المئة عام 1890، عندما عاش نحو تسعة ملايين مهاجر في الولايات المتحدة.

الوضع القانوني للمهاجرين

معظم المهاجرين (76 في المئة) في البلاد يعيشون بشكل قانوني، في حين أن ربعهم غير شرعيين، وفقا لتقديرات مركز بيو للأبحاث.

وارتفع عدد طلبات التجنيس في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الذين قدموا طلبات في عام 2018 أكثر من 800 ألف مهاجر مقيم.

من أين يأتي المهاجرون؟

يعتبر المكسيكيون أكثر الجنسيات المهاجرة في الولايات المتحدة، ففي عام 2017 كان هناك نحو 11 مليون مهاجر مكسيكي يعيشون في الولايات المتحدة، ويمثلون 25 في المئة من باقي المهاجرين.

وحلت الصين والهند في المرتبة الثانية بنسبة بلغت ستة المئة، تلتهما الفلبين (5 في المئة) والسلفادور (3 في المئة).

واستحوذ المهاجرون من جنوب وشرق آسيا مجتمعين على نسبة 27 في المئة من جميع المهاجرين.

وتشكل المناطق الأخرى حصصا أقل حيث بلغت نسبة المهاجرين القادمين من أوروبا وكندا 13 في المئة، البحر الكاريبي (عشرة في المئة)، أميركا الوسطى (ثمانية في المئة)، أميركا الجنوبية (سبعة في المئة)، الشرق الأوسط (أربعة في المئة) جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (أربعة في المئة).

عدد المهاجرين الذين قدموا كلاجئين

أعيد توطين أكثر من 22 ألف لاجئ في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2018. وقدمت أكبر مجموعة من اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها بورما (ميانمار) وأوكرانيا وبوتان وإريتريا.

ومن بين جميع اللاجئين الذين تم قبولهم في هذه السنة كان عدد المسلمين نحو 3500 (16 في المئة)، فيما بلغ عدد المسيحيين 16 ألف (71 في المئة).

وكانت ولايات تكساس وواشنطن وأوهايو وكاليفورنيا الأكثر استقبالا للاجئين بنسبة بلغت نحو 25 في المئة خلال عام 2018.

أين يعيش معظم المهاجرين الأميركيين؟

ما يقرب من 44.4 مليون مهاجر (45 في المئة) يعيشون في ثلاث ولايات فقط هي كاليفورنيا (24 في المئة)، تكساس (11 في المئة) ونيويورك (10 في المئة).

من حيث المناطق يعيش حوالي ثلثي المهاجرين في غرب (34 في المئة) وجنوب (33 في المئة) الولايات المتحدة، وما يقارب خمسهم يعيشون في الشمال الشرقي (21 في المئة) و (11 في المئة) في الغرب الأوسط.

المهاجرون الذين رحلوا مؤخرا

بشكل عام قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بترحيل حوالي ثلاثة ملايين مهاجر بين عامي 2009 و 2016، وهو رقم أعلى بكثير من المليوني مهاجر الذين تم ترحيلهم من قبل إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش بين عامي 2001 و 2008.

ويعتبر عام 2017 الأقل منذ نحو عقد بالنسبة لعدد المهاجرين المرحلين، حيث قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل 295 ألف مهاجر، وهو أقل عدد منذ عام 2006.