مسلمو الصين 'أجبروا على الخمر ولحم الخنزير'

تعدت الانتهاكات بحق مسلمي الصين حدود احتجازهم تعسفيا في معسكرات جماعية،حيث وصلت حد إرغامهم على ممارسات تخالف معتقداتهم الدينية.

فقد أفادت تقارير صحفية بأن السلطات الصينية أرغمت مسلمي الأويغور بإقليم شينجيانغ (شمال غرب) على شرب الخمر، وتناول لحم الخنزير خلال عطلة رأس السنة الصينية التي صادفت الخامس من شباط/فبراير.

وقال سكان من قومية الأويغور بمحافظة إيلي قازاخستان لراديو "فري آسيا" إن المسؤولين بالمنطقة "هددوهم" بإرسالهم إلى معسكرات "إعادة تثقيف" إذا رفضوا المشاركة في احتفالات السنة القمرية.

وقال مواطن من أقلية الكازاخ بمقاطعة التاي كينجي الصنيية إن محاولات جعل المسلمين يأكلون لحم الخنزير بدأت في أواخر العام الماضي.

وقالت أخرى تدعى كيساي لراديو "فري آسيا" إن "المسلمين أمثالنا، الأويغور والهوي والكازاخ، لا يفعلون ذلك".

وأضافت "إذا لم نقم بتعليق الشعارات أو الفوانيس( أمام منازلنا) فإنهم يصفوننا بذوي بوجهين، ويرسلوننا إلى معسكرات إعادة تثقيف".