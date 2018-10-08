تقرير يكشف 'الهوية الحقيقة' لمشتبه به في 'تسميم سكريبال'

ذكر موقع "بيلينغكات" البريطاني الاثنين أن المشتبه به الثاني في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز نوفيتشوك في مدينة سالزبيري هو طبيب يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU).

وذكر الموقع أنه تأكد من أن أليكسندر بتروف، الاسم الذي عرف به، هو أليكسندر يفغينييفيتش ميشكين.

وكان بتروف واحدا من اثنين أصدرت بريطانيا مذكرة توقيف بحقهما على خلفية القضية. والآخر هو رسلان بوشيروف.

وقال رئيس شعبة مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو لدى صدور المذكرة إن الاسمين ليسا حقيقيين، ودعا الجمهور إلى الإدلاء بأية معلومات عنهما.

وكان الموقع ذاته قد ذكر في وقت سابق أن بوشيروف الحقيقي هو أناتولي تشيبيغا وأنه يحمل رتبة عقيد في الاستخبارات العسكرية الروسية.

تقرير يكشف هوية أحد المتهمين بتسميم سكريبال وابنته