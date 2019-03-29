تقرير مولر سينشر بحلول 15 نيسان

أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار الجمعة أنّ تقرير المدّعي الخاص روبرت مولر الذي حقّق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا، سينشر بحلول منتصف نيسان/أبريل.

وقال في رسالة إلى الكونغرس "أعتقد أنّه سيكون في إمكاننا نشر التقرير بحلول منتصف نيسان/أبريل إن لم يكن في موعد أقرب"، مشيراً إلى أنّه لا ينوي إرسال التقرير كاملاً إلى البيت الأبيض أوّلاً.

وبحسب ملخّص من أربع صفحات لهذا التقرير نشره بار الأحد فإنّ تحقيق مولر لم يجد أيّ أدلّة تثبت حصول أيّ تنسيق بين فريق ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016.

وإذ ذكّر وزير العدل بأنّ تقرير مولر يقع في قرابة 400 صفحة، أوضح أنّه ما زال يعمل على تحديد وإزالة بعض المقاطع الحسّاسة التي من شأن نشرها أن يعرّض للخطر بعض المصادر أو لأنّها تحتوي على معلومات تتّصل بتحقيقات أخرى ما زالت جارية.

وكان الديمقراطيون طالبوا بشدّة وزير العدل بنشر هذا التقرير كاملاً، مشيرين خصوصاً إلى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مسألة احتمال أن يكون ترامب قد عرقل سير العدالة.

والسبب في إصرار الديمقراطيين على هذه النقطة هو أنّ مولر ترك الباب موارباً بهذا الشأن.

وقال وزير العدل في ملخّص التقرير إنّ مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال حصول أو عدم حصول "عرقلة لسير العدالة" من قبل ترامب.

وجاء في الملخّص أنّ "التقرير لم يخلص إلى أنّ الرئيس مذنب بجرم (عرقلة سير العدالة)، كما أنّه لم يبرّئه من هذه التهمة".