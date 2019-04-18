تقرير مولر.. هذا كل ما نعرفه

انتهت السرية الشديدة التي أحاطت بتحقيق مولر الذي استمر 22 شهرا، بشكل مفاجئ الخميس عندما تم توزيع التقرير المؤلف من نحو 400 صفحة على الكونغرس والإعلام والعامة.

ورغم أن التقرير أكد بقوة أنه لم يشارك أي أميركي في التدخل الروسي، لكنه قال إن ترامب كان يرغب في الاستفادة من نشر موقع ويكيليكس رسائل بريد الكتروني سرقها قراصنة روس من فريق حملة منافسته هيلاري كلينتون.

وهذا أبرز ما تضمنه التقرير:

ترامب سعى لعزل مولر

أفاد تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بأن الرئيس دونالد ترامب سعى قبل نحو عامين إلى عزل مولر الذي كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

وقال التقرير الذي نشرت نسخة منقحة منه الخميس على موقع وزارة العدل الأميركيةإن جهود ترامب لعزل مولر جاءت بعد تقارير صحافية بأن الرئيس يخضع للتحقيق بتهمة عرقلة العدالة.

وأضاف أن ترامب اتصل بمحامي البيت الأبيض دون ماكغاهن في منزله "وأمره بالاتصال بوزير العدل بالإنابة ليقول له إن للمحقق الخاص مصالح متضاربة ويجب عزله".

براءة الرئيس؟

وكشف تقرير مولر أنه لم يتمكن بناء على الأدلة المتوفرة من إعلان براءة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهمة عرقلة العدالة.

وذكر التقرير "لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق أن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك"، مضيفا "ولكن استنادا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم".

عزل كومي

تقرير مولر ذكر أيضا أن هناك "أدلة قوية" على أن الرئيس دونالد ترامب أقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) جيمس كومي بسبب "عدم استعداده (كومي) للقول علنا إن الرئيس لم يكن شخصيا يخضع للتحقيق".

رد فعل الرئيس

الرئيس دونالد ترامب اعتقد أن تعيين محقق خاص يشرف على التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 ينذر بنهاية رئاسته، حسب ما ذكر التقرير.

وأوضح التقرير أنه عندما أبلغ وزير العدل السابق جيف سيشنز الرئيس بتعيين مولر في مايو أيار 2017 قال ترامب وقد رجع بظهره للوراء على مقعده "يا إلهي. هذا أمر فظيع. هذه نهاية رئاستي. لقد انتهيت".

ثم سأل ترامب وزير العدل، الذي وبخه على مدى شهور لتنحيه عن التحقيق الروسي "كيف سمحت بحدوث هذا يا جيف؟"، مضيفا أن الوزير تخلى عنه.

وذكر التقرير أن سيشنز الذي استقال في تشرين الثاني/نوفمبر يتذكر أن ترامب قال له "من المفترض أن تحميني" أو كلمات من هذا القبيل.

ترامب يعلن انتصاره

أعلن ترامب براءته في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة.

وكتب ترامب على تويتر "اللعبة انتهت"، وأضاف "أنا في أحسن حال اليوم".

رد الديمقراطيين

رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر قال في بيان إنه سيطلب نسخة من التقرير كاملا.

وأضاف نادلر أن حتى النسخة غير الكاملة من التقرير تشير إلى قيام ترامب بمحاولة إعاقة العدالة.