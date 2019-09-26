تقرير: واشنطن تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بشأن مصير سجناء أميركيين

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أميركيين محتجزين في إيران.

وقال المسؤول الذي تحدث مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه: "لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق من هذا العام".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهودا جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول: "إنهم يعرفون أين نحن". وأضاف أن جهود واشنطن لم تنقطع.

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي: "نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية...نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض العقوبات.