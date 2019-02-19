تدرس الولايات المتحدة فتح مكتب اتصال في كوريا الشمالية، قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسب ما أفاد به تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مسؤول في إدارة الرئيس ترامب للصحيفة إن المقترح يشمل كذلك فتح بيونغ يانغ مكتبا مماثلا في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح يمثل خطوة محتملة باتجاه تطبيع العلاقات بين الدولتين، بينما تتفاوض واشنطن وبيونغ يانغ على تحجيم البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وأضاف مسؤولون سابقون أن فتح مكتب اتصال قد يكون طريقة لتحسين الولايات المتحدة العلاقات بين الطرفين دون تخفيف الضغوط الاقتصادية على بيونغ يانغ.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية قالت الاثنين إن الدولة الشيوعية أمام "منعطف تاريخي مهم".

وسيكون الاجتماع المنتظر بتاريخ 27 و28 شباط/فبراير، في العاصمة الفيتنامية هانوي ثاني لقاء بين ترامب وكيم عقب قمتهما في سنغافورة في حزيران/يونيو.