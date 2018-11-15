واشنطن تعلق رسوما جمركية على الصين

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الخميس عن مصدرين، لم تسمهما، القول إن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر أعلن أن واشنطن علقت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الصين، مع استئناف المحادثات التجارية بين البلدين.

وتزامنت تلك التصريحات مع إعلان متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس استئناف المحادثات بين البلدين حول القضايا التجارية العالقة، مشيرا إلى أن الجانبين على "اتصال وثيق" بعد مكالمة هاتفية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأربعاء عن ثلاثة مصادر حكومية أميركية القول إن الصين قدمت ردا مكتوبا على مطالب للولايات المتحدة بإجراء إصلاحات تجارية واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب ونظيره الصيني في وقت لاحق هذا الشهر على هامش قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.

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