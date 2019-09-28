Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

تقرير: وفد استخباراتي مصري زار إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة

إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل في مايو 2019

عرض التعليقات

قال باراك رافيد المراسل السياسي للقناة الإسرائيلية 13 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن وفدا من الاستخبارات العامة المصرية زار إسرائيل الخميس "سرا" لإجراء محادثات تناولت الوضع في قطاع غزة.

وذكر المراسل في تغريدة أن الوفد أجرى "مناقشات مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) والأجهزة الأمنية:

وأشار في تغريدة أخرى إلى مخاوف مصرية من أن "عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل وإمكانية إجراء انتخابات ثالثة سيؤدي إلى تصعيد آخر في غزة (كما كان الحال قبل الانتخابات الأخيرة قبل بضعة أسابيع فقط) والذي قد يتدهور ليصبح عملية واسعة النطاق أو حربا".

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات.

وخاضت إسرائيل وحركة حماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG