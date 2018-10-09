تقرير: 62% من الأميركيين يؤيدون تشريع الماريوانا

ذكر تقرير لمعهد بيو للأبحاث أن 62 في المئة من الأميركيين يؤيدون تشريع تدخين الماريوانا.
وبحسب التقرير، تغيرت آراء الأميركيين تجاه الماريوانا خلال العقود الماضية، إذ كان 84 في المئة منهم يؤيدون اعتبارها غير قانونية في عام 1969.
وجاء ارتفاع نسبة تأييد الأميركيون لتشريع الماريوانا مدفوعا بقيام بعض الولايات الأميركية بتشريع استخدام الماريوانا لأغراض طبية خاصة في السنوات الأخيرة.
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وقامت تسع ولايات أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن بتشريع استخدام الماريوانا للأغراض الترفيهية، فيما تسمح 31 ولاية بالإضافة إلى العاصمة أيضا باستخدامه للأغراض الطبية.