تقرير: 62% من الأميركيين يؤيدون تشريع الماريوانا

ذكر تقرير لمعهد بيو للأبحاث أن 62 في المئة من الأميركيين يؤيدون تشريع تدخين الماريوانا.

وبحسب التقرير، تغيرت آراء الأميركيين تجاه الماريوانا خلال العقود الماضية، إذ كان 84 في المئة منهم يؤيدون اعتبارها غير قانونية في عام 1969.