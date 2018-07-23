تقنية جديدة لتفتيش حقائب المسافرين في مطار نيويورك

أعلنت شركة الخطوط الجوية "أميركان إيرلاينز" أنها تعمل مع إدارة سلامة النقل الأميركية لتركيب جهاز بتقنية جديدة لمسح حقائب المسافرين في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك.

ويوفر الجهاز الجديد صورة ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقيبة ويسمح بتدوير صورة الحقيبة 360 درجة لعرض محتوياتها، ويعتمد نفس التكنولوجيا المستخدمة في أجهزة المسح الضوئي المقطعي التي تستخدم للأغراض الطبية.

وتقول الشركة إن هذه التقنية ستوفر وسيلة أكثر فاعلية لتفتيش الحقائب والكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد المحظورة.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه الأجهزة في أواخر شهر تموز/يوليو الجاري، فيما تعتزم إدارة سلامة النقل الاميركية تشغيل 15 جهازا جديدا بحلول نهاية العام، على أن تشتري ما يصل إلى 240 جهازا العام المقبل.

وتبلغ كلفة الجهاز الواحد 300 ألف دولار، وبدأ فعليا اختبار هذه التكنولوجيا في مطاري فينيكس بولاية أريزونا وبوسطن في ولاية ماساتشوستس.