تكبير الثدي.. هل هو خطر على المرأة؟

تعقد إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA الاثنين والثلاثاء اجتماعات لإصدار توصيات حول سؤال يشغل بال جزء من المجتمع الطبي: هل عمليات تكبير الثدي خطر على صحة المرأة؟

الإدارة ستستمع إلى أطباء ومرضى وممثلين عن القطاع الخاص العامل في المجال، بعد أيام من إصدار FDA تحذيرات لشركتين مصنعتين لزرع الثدي لم تلتزما بعليمات بالمشاركة في دراسات طويلة الأمد حول مخاطر استخدام زرع السيليكون في تلك العمليات.

وتعمل اللجنة الاستشارية للأجهزة الطبية في الإدارة على فحص تقارير تربط زرع الثدي بنوع نادر من سرطانات الغدد اللمفاوية.

وقال بيان لـ FDA: "سمعنا من مرضى قلقين بشأن الزرع الذي لديهم قد يكون مرتبطا بأعراض صحية لها صلة باستجابة الجهاز المناعي لتلك المزروعات، وهو ما قد يتسبب بالإجهاد المزمن وآلام العضلات" ضمن أعراض أخرى.