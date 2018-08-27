تكريما لماكين.. ترامب يأمر بتنكيس الأعلام

أصدر الرئيس دونالد ترامب الاثنين بيانا أكد فيه احترامه للسناتور الراحل جون ماكين وأمر بتنكيس الأعلام في جميع الدوائر الحكومية والقواعد العسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى حين دفن المشرع الأميركي.

وقال الرئيس ترامب في البيان "على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أنا أحترم خدمة السناتور جون ماكين لبلدنا، وقد وقعت، تكريما له، مرسوما لتنكيس علم الولايات المتحدة إلى حين يوارى الثرى".

وأضاف أنه طلب من نائبه مايك بنس إلقاء كلمة خلال مراسم تأبين ماكين في مبنى الكونغرس يوم الجمعة.

وتابع ترامب في البيان أنه نزولا عند طلب أسرة ماكين، سمح بتوفير نقل عسكري لجثمان ماكين من ولاية أريزونا حيث توفي إلى العاصمة واشنطن، وأن تشمل المراسم في الأكاديمية البحرية بمدينة أنابوليس حيث سيدفن، طقوسا عسكرية تضم فرقة عسكرية وحصانا يجر العربة التي تحمل نعشه.

وأوضح ترامب أن كلا من كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، سيمثلون إدارته في مختلف المراسم المخصصة لتكريم ماكين.