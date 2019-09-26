تكساس تعدم مدانا بالقتل والاعتداء الجنسي

أعدمت ولاية تكساس الأميركية رجلا أدين بقتل زوجته وطفليها وبالاعتداء الجنسي على طفلتيها سنة 2007.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة مساء الأربعاء في مدينة هانتسفيل بتكساس ضد روبرت سباركس (45 عاما).

ودفاعا عن نفسه، قال روبرت للمحكمة إنه كان يعتقد أن زوجته كانت تضع له السم بغرض قتله، لكن ذلك لم يشفع له عند هيئة المحكمة.

وتقرّر إعدام روبرت بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبا لوقف تنفيذ حكم الإعدام وقعه عدد من المواطنين ساعات قبل قليلة قبل تحديد توقيت إعدامه.

وحكم على روبر سباركس سنة 2008 بالإعدام حتى الموت بعدما ثبت أنه قتل زوجته وابنيهما هارولد (تسعة أعوام) ورايكون (10 أعوام).

وفي 15 سبتمبر من سنة 2007، طعن روبرت زوجته وهي نائمة 18 طعنة حتى أرداها قتيلة، ثم اقتاد ابنيهما إلى المطبخ حيث طعنهما كذلك حتى الموت.

واعتدى جنسيا على ابنتي زوجته (14 و12 سنة)، مبررا فعلته لهما بمحاولة والدتهما القتيلة تسميمه.