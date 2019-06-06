تكنولوجيا أمنية جديدة في مطار هيثرو

وأخيرا سيتمكن المسافرون من توديع عمليات فتح الحقائب وإخراج المحتويات لفحصها أو رميها أو حتى الحاجة لوضع عبوات السوائل في أكياس بلاستيكية.

إذ أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية، لندن، عن خطة لوضع ماسحات أمنية ستريح المسافرين من مشقة إخراج السوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من حقائبهم.

وسيحوي النظام الجديد أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب أو "computed tomography" (CT اختصارا)، ستبث صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب المحمولة،

كلفة المشروع ستبلغ حوالي 64 مليون دولار، وستنتشر الأنظمة الأمنية الجديدة عبر كافة بوابات المغادرة بحلول عام 2020.

ويتوقع لهذه الخطوة التقليل من استخدام البلاستيك في المطار، بالإضافة إلى رفع سرعة الإجراءات الأمنية وكفاءتها، وفقا لما ذكره المطار في بيان له.

وسيكون مطار هيثرو الأول في تجربة هذه التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة النقل، تمهيدا لتطبيقها في مطارات أخرى خلال الأشهر القادمة.

يجدر بالذكر أن هذه التكنولوجيا مطبقة في عدة مطارات أميركية، من بينها مطار "هارتسفيلد-جاكسون" في أتلانتا، ومطار "أوهير" في شيكاغو.