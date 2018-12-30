تكنولوجيا 2018.. ابتكارات وخروقات

شهد عام 2018 الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، منها ما ارتبط بالجديد من الابتكارات والاكتشافات والتطبيقات، ومنها ما هو أرقام مالية قياسية جديدة سواء من حيث الأرباح لشركات التكنولوجيا أو أحكام التغريم ضد الشركات الكبرى مثل غوغل وفيسبوك.

هذا إلى جانب الكثير من أعمال القرصنة والكشف عن خروقات روسية تكنولوجية في الانتخابات الأميركية.

وشهد عام 2018 نقاشا حول تكنولوجيا التعرف على الوجه وخرقها لحقوق الإنسان.

هذا الرسم يقدم فكرة عن أبزر الأحداث التكنولوجية في 2018: