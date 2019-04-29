تلفزيونات عمودية من سامسونغ

بعد أن انتشر البث العمودي على شبكات التواصل الاجتماعي طرحت شركة سامسونغ أخيرا شاشة تلفزيون "سيرو"/ (Sero) التي تعرض الصورة بشكل عمودي.

وقالت الشركة إنها طورت هذا النوع من الشاشات من أجل جذب شباب جيل الألفية لنقل المقاطع المصورة من شاشات الهاتف لتصبح على التلفاز.

وزودت سامسونغ الشاشة بأربع سماعات ومضخم للصوت تمكن المستخدم من بث الموسيقى، أو استخدامها كمساعد شخصي صوتي، إذ يتضمن تطبيق "سامسونغ بيكسبي".

وستبدأ الشركة ببيع الجهاز في أسواق كوريا الجنوبية نهاية آيار/ مايو بسعر 1600 دولار، حيث أنه يأتي ضمن مجموعة شاشات جديدة طرحتها الشركة "تدمج بين الجمال والتكنولوجيا".

واجتاحت تقنية بث المقاطع المصورة والبث المباشرة العمودي شبكات التواصل الاجتماعي ما دفع بعض المحطات التلفزيونية للبث بهذا البعد أحيانا من أجل استقطاب المشاهدين عبر فيسبوك وبعض التطبيقات الأخرى.