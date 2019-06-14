تلفزيون بدقة 8K من سامسونغ

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق تلفاز The Wall Luxury، خلال فعاليات مؤتمر دولي في أورلاندو بولاية فلوريدا، وهو أحدث نسخة من تلفاز The Wall، وعبارة عن جهاز MicroLED ضخم مكون من وحدات شاشات LED الصغيرة.

ويقدم التلفاز، الذي سيكون متوفرا ابتداء من الشهر المقبل، للمستخدمين مستوى جديدا من المشاهدة، ويضمن أن يتمكن المستهلكون من تجربة جودة الصورة الفائقة في منازلهم، إذ تبلغ دقة الإصدار الجديد 8K، ويأتي بحجم 292 بوصة.

ويتمتع التلفاز الجديد بأعلى دقة مقارنة بنماذج MicroLED السابقة من سامسونغ، لكنه يشغل أيضا مساحة أكبر بكثير، مع سماكة أقل من 30 ميليمترا، مما يجعله يمتزج بسلاسة مع محيطه.

وكان إصدار The Wall السابق عبارة عن تلفزيون MicroLED بدقة 4K، وكان حجمه 75 فقط.

وتعتبر MicroLED من سامسونغ بمثابة تقنية وحدات نمطية تجتمع معا، ما يعني أنها قابلة للتهيئة بأحجام ودقات مختلفة، وعلى الرغم من أن بإمكانك زيادة الدقة الكلية للتلفاز، إلا أنك لن تستطيع زيادة دقة الوحدات الفردية، بل يمكنك فقط إضافة المزيد من وحدات البيكسل، باستخدام وحدات إضافية.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية