أنت وتلفازك.. من يملك الآخر؟

منذ 2017 حققت مبيعات شاشات التلفزيون الذكية أرقاما مذهلة، خصوصا وأن سعرها أضحى في متناول نسبة كبيرة من المشاهدين.

والسر وراء تراجع أسعار شاشات التلفزيون الذكية المعروفة بـ "سمارت تي في"، هو تحقيقها أرباحا بعد بيعها.

ويعترف المدير الفني لشركة "فيزيو" التلفزيونية العملاقة بيل باكستر بأن المنافسة ساعدت في تراجع أسعار الشاشات الذكية إلا أنه يؤكد، لصحيفة يو أس توداي الأميركية، أن "تراجع أثمانها خلال الخمس سنوات الأخيرة راجع لحيلة جعلت منها تدر أرباحا لصانعها، حتى بعد بيعها".

عائدات الإشهار المتواصل

ووصف بيل باكستر، المدير الفني لشركة فيزيو التلفزيونية العملاقة، هذه العملية بأنها "تسييل ما بعد الشراء".

فالمزيد من الإعلانات تأتي إليك من خلال قنوات الأفلام ذات العلامات التجارية على أجهزة التلفزيون الذكية، إذ تشترك هذه القنوات في إيرادات الإعلانات مع الشركات المصنعة مثل "فيزيو" و"سامسونغ" و "إل جي"، وهي وسيلة لم تكن موجودة من قبل.

قنوات البث عن طرق "الستريمينغ" تعطي فرصة للمعلنين للتعرف أكثر على رغبات المشاهدة وتعمل، بناء على ذلك، على توضيب منتوجاتها وفق خيارات المشاهدين، يقول ستيف كونيغ عن جمعية "تكنولوجيا المستهلك".

مساحات بث متدفق

"بمجرد دخولك مساحات البث المتدفق (Streaming) تكشف عن ميولك وتتعرض بالمناسبة للإشهار، الذي يدر المال على صاحب التلفزيون الذي في بيتك" يؤكد كونيغ.

خصصت شركات تصنيع شاشات التلفزيون مساحات بث متدفق خاصة بها لضبط المشاهد بقاعدة بث متدفق (Streaming) بها مئات الأفلام والوثائقيات وبعض الحصص والأخبار على المباشر.

فـشركة "تي سي أل" أنشأت نظام "روكو تي في"، و"فيزيو" لها نظام اسمه (Watch Free TV)، وكذلك فعلت سامسونغ.

​والحياة الخاصة؟

يجزم مهندسو سياسات التسويق لشركات تصنيع شاشات التلفزيون الذكية الذين يسعون لمعرفة ميول المشاهدين بأن سياستهم محكومة بحدود المعطيات الشخصية غير القابلة للنشر والاستخدام.

ويقول مدير سياسة الخصوصية والتقنية لمؤسسة Consumer Association، جاستين بروكمان، إن الأمر لا يتعدى محاولة معرفة ميولات المشاهد وإعطاء معلومات دقيقة حول رغباته فيما يخص المشاهدة اليومية.

"لا يوجد شيء اسمه تعقب غير معروف" يؤكد جاستين بروكمان.

من جانبه، يقول جودي مكافي، نائب رئيس شركة Inscape، التي تجمع البيانات من أكثر من 10 ملايين جهاز تلفزيون ذكي لـ "فيزيو" "نحاول فقط معرفة ما يعرض في لحظة ما، وما إذا كان يتم عرض الإعلان".

ثم يؤكد احترام شاشات التلفزيون للخصوصية مقارنة بأجهزة أخرى ويقول في تصريح صحافي "قارن ذلك بالهاتف الذكي الذي يتتبع كل تحركاتك في المنزل، جسديا وعلى الجهاز. يمكن معرفة مواقع الويب التي زرتها، وبمن اتصلت، وما هي المنتجات التي اشتريتها، وما إذا كنت قد استخدمت فيسبوك أو سجلت الدخول إلى غوغل، سنك، وراتبك، بل أكثر من ذلك بكثير!".