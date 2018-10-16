شاهد كيف عاقبت الشرطة التركية شابا بتهمة إهانة أتاتورك

أجبرت الشرطة التركية شابا على الوقوف أمام تمثال لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وتداول مغردون أتراك الاثنين مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يقف أمام تمثال أتاتورك على قدم واحدة وبجانبه رجل شرطة.

وكانت شرطة مدنية كوجالي شمال تركيا قد ألقت القبض على شابين بعدما نشرا بتهمة نشر مقطعي فيديو على فيسبوك يظهران فيهما وهما يسخران ويهينان تمثالا لأتاتورك، حسب صحيفة زمان التركية.

وبدلا من أن ترسل قوات الأمن الشابين إلى النيابة العامة أو مديرية الأمن كالمعتاد، أجبرت أحدهما على الوقوف أمام تمثال أتاتورك على قدم واحدة، وتقديم التحية العسكرية للتمثال.