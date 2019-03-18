تمثال الفلاحة المصرية.. ترميم أم تشويه؟

ألوان غير متناسقة وأجزاء مفقودة، جعلت من تمثال "الفلاحة المصرية" ومرمميه مادة للسخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

التمثال الموضوع عند مدخل مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، من نحت المثال الراحل فتحي محمود، أعيد طلاء شفاهه باللون الأحمر الصارخ، فيما تم طلاء ركبة واحدة باللون الذهبي، وتركت الأخرى دون طلاء.

وتم طلاء جزء من غطاء الرأس بالأسود على أنه شعر الفلاحة، وطلاء القدر باللون الذهبي، وكذلك طلاء قدم واحدة فيما يفتقد التمثال للقدم الأخرى.

وكُشف عن هذا التمثال، الذي اعتبره ناشطون مشوها، بعد شهور قليلة محاولة ترميم مثيرة للجدل للنسخة الثانية من التمثال، على أيدي مسؤولي حي العمرانية بالمحافظة.