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الرئيس الأميركي يقول إنه لا ينحاز لأي طرف بشأن قرار الانسحاب شمال من سوريا
فيديو
"تمرد الانقراض" لإنقاذ كوكبنا
07 أكتوبر، 2019
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"تمرد الانقراض" لإنقاذ كوكبنا
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