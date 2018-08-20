تمساح يقتل امرأة في ساوث كارولينا

أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا مقتل امرأة هاجمها تمساح أثناء سيرها مع كلب قرب بحيرة صباح الاثنين.

وأفاد مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان إن الهجوم وقع حوالي التاسعة صباح الاثنين عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.

وأضاف أن التمساح الذي يعتقد أن طوله 2.5 مترا هاجم المرأة وسحبها تحت سطح الماء.

والضحية اسمها كساندرا كلاين وكانت في الـ45 من عمرها.

وأطلقت الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عمليات بحث عن التمساح إثر الهجوم، وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السلطات حددت مكانه لكن لم تكشف عما سيحدث له بعد ذلك.

وكثيرا ما تقتل السلطات حيوانات تقدم على مهاجمة بشر مثل الدببة وأسود الجبال والتماسيح.