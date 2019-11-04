تمهيدا لتعديل حكومي.. الوزراء الأردنيون يقدمون استقالاتهم

قدم الوزراء في الأردن، الاثنين، استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو 2018، وفق ما أفاد به مصدر رسمي.

وذكرت وكالة أنباء بترا الرسمية أن الرزاز "طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وقال مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "الملك عبد الله الثاني كان قد كلف الرزاز بوضع خطة لتحفيز الاقتصاد الأردني وإنه تمت مناقشة الخطة في جلسات تم عقدها الشهر الماضي".

وأضاف أن "الملك أعطى الحكومة مهلة لنهاية العام كي يشعر المواطن بنتائج هذا الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح المصدر أنه "تم كذلك اتخاذ قرارات حكومية لتحفيز السوق العقاري وتحفيز الاستثمار لخلق فرص عمل للأردنيين وضبط النفقات الحكومية".

وكان الرزاز قد أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا كان الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي، وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر حادث رحلة مدرسية أودى بحياة 21 شخصا جلهم من التلاميذ، عندما جرفت السيول حافلتهم إلى البحر الميت في أكتوبر 2018.

أما أول تعديل فجرى في 11 أكتوبر 2018، وشمل 10 وزراء وتضمن دمج ست وزارات.

وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت 40 مليار دولار.

وتستضيف المملكة 1.3 ملايين لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.