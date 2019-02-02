تميم وبن سلمان على قائمة أميركية واحدة

نشرت مجلة "فورين بوليسي" إصدارا خاصاً يتضمن قائمة لشخصيات من مختلف أنحاء العالم، حملت شعار "مفكرون عالميون"، لتكون تلك القائمة هي العاشرة، بعد أن حرصت المجلة طوال العقد الفائت على تحديثها ونشرها سنوياً.

قدمت القائمة تصنيفات مختلفة، كان أبرزها قائمة من هم دون 40 عاماً، جمعت بين شخصيتين عربيتين هما أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى شخصيات عالمية مثل كيم جونغ اون.

قائمة من هم دون أربعين عاماً:

جاكيندا ارديرن –رئيسة وزراء نيوزلاندا، وهي من الشخصيات النسائية العالمية ذات الأثر البارز في مجال حقوق الإنسان، دافعت عن إصلاح الرعاية الاجتماعية وحققت إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم في بلادها.

يو زن – ناشطة صينية برزت بشكل كبير في بلادها على هامش حملة عالمية مضادة للتحرش، ما وضعها تحت الرقابة الحكومية. ثم تحولت إلى النشاط في مجالات العمل والعمال. تم اعتقالها في 2018، ولم يعرف عنها شيء منذ ذلك الحين.

كيم جونغ اون – زعيم كوريا الشمالية الحالي والمهووس بعالم الصواريخ الحربية والرؤوس النووية، ما كان سبباً في أن يطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقب "رجل الصواريخ"، إثر مناكفات عدة استمرت بينهما منذ تولي ترامب الحكم، حتى لقائهما في قمة جمعتهما في سنغافورة عام 2018.

محمد بن سلمان – ولي عهد السعودية، منذ تولي والده الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم. اتخذ قرارات غير مسبوقة في بلاده، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإنشاء هيئة خاصة للترفيه. وتدور حوله شبهات عدة متعلقة بحرب اليمن واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

سيباستيان كيرز – هو مستشار النمسا. توجهه يميني، ما جعله واحداً من أشد المعارضين لسياسة "الباب المفتوح" تجاه المهاجرين، التي تبنتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ألمانيا وسعت لنشرها في أوروبا.

ليو فارادكار – وزير خارجية إيرلندا. أتى والده إلى البلاد مهاجراً من الهند، التي تعود أصوله إليها. ونجح في حملته لصالح تحرير قوانين الإجهاض في البلد الكاثوليكي المحافظ تاريخياً.

ألكساندريا اوكاسيو كورتيز – نائبة ديمقراطية عن ولاية نيويورك في الكونغرس الأميركي، وهي من أصول لاتينية. وهي اليوم أصغر امرأة في تاريخ الكونغرس.

رونان فارو – كاتب وصحافي استقصائي، قدم تحقيقات مميزة، وألف كتاب "الحرب على السلام"، الذي حقق مبيعات هائلة في سوق الكتب الأميركي.

ستيفن ميلر – أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يوصف بأنه مهندس السياسات المتشددة حيال الهجرة.

تميم بن حمد آل ثاني – أمير قطر، التي تعيش حصاراً من قبل دول في الخليج خلال فترة توليه الحكم في بلاده، والتي لا زالت تستعد لاستضافة كأس العالم 2022.

وتضمنت القائمة أسماء أخرى معروفة في الشرق الأوسط، كقائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي جاء على رأس شخصيات تصنيف "الدفاع والأمن".

كما قدمت القائمة تصنيفا أسمته "الراحلون"، أبرز من فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، والصحافي السعودي الذي تم اغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول جمال خاشقجي، والعالم الأميركي ستيفن هوكينغ، والرحالة الأميركي أنتوني بوردين، والسيناتور الأميركي السابق جون ماكين.