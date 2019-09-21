تم تنزيلهما 1.5 مليون مرة.. متجر غوغل يحذف تطبيقين ضارين

أزال متجر غوغل بلاي تطبيقين للإعلانات مرتبطين بالكاميرا، تبين أنهما خبيثين، وظل أحدهما على المتجر الرسمي لأندرويد لمدة عامين.

والتطبيقان هماSun Pro Beauty Camera و​Funny Sweet Beauty Selfie Camera وقد تمكنا من الوصول إلى متجري غوغل بلاي على الرغم من عمليات الفحص الدقيقة.

وتجاوز إجمالي عدد تنزيلات التطبيقين من قبل المستخدمين مليون ونصف المليون مرة.

وتم إطلاق تطبيق Sun Pro Beauty Camera في سبتمبر 2017، وعلى مدار عامين تم تنزيله في متجر غوغل بلاي أكثر من مليون مرة.

بينما أطلق تطبيق Funny Sweet Beauty Camera في يوليو من هذا العام، وفي شهرين فقط، تم تنزيله أكثر من نصف مليون مرة.

وبرامج Adware توفر أرباحا طائلة لمطوريها من خلال النقر على الإعلانات المصحوبة معها.

وينصح الباحثون المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيقين بإلغاء تثبيتهما حتى لو تطلب ذلك إعادة الضبط )Factory reset).

وللمساعدة في تجنب تثبيت البرامج والتطبيقات الضارة التي تعمل بنظام اندرويد، ينصح الباحثون أيضا بالتحقق من الأذونات والاستعراضات الدورية (reviews) الخاصة بكل تطبيق.

والبرامج الدعائية غالبا ما تكون مصدر إزعاج للمستخدمين، ولكن الإعلانات الضارة يمكن أن تسبب مشكلات أكبر مثل مقاطعة المستخدم واستنزاف البطارية بشكل متكرر.