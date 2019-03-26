خبيرة تنصح بتناول الحلويات أثناء الحمية

تنصح مدربة اللياقة البدنية وخبير التغذية ليزا دراير، بتناول كميات محددة من الحلويات خلال اتباع الحميات الغذائية.

وتصنف دراير في كتابها "Strong, Slim, and 30!"، الحلويات إلى ثلاثة أصناف: "A" من أجل مقاومة الشيخوخة، "B" لبناء العظام، و"C" للشعور بالراحة.

وتشجع دراير في مقالها المنشور على موقع "سي إن إن"، بتناول حلويات مثل "هيرشي كيسز" أو الأيسكريم قليل الدهن فقط.

وترى دراير أنه يجب تحديد الجرعة اليومية من الحلويات بمقدار 100 إلى 150 من السعرات الحرارية، حتى يستطيع الشخص إنقاص وزنه.

وتضع دراير خيارا آخر وهو عدم تناول أي نوع من الحلويات طول الأسبوع مقابل تناول كعكة شوكولاتة أو قطعة تيراميسو أو فطيرة "لا مود" في ليلة عطلة نهاية الأسبوع.

قد لا يعمل هذا النظام مع الجميع، فبالنسبة للبعض يعتبر تجنب الحلويات بشكل كامل هو الأسلوب الأمثل خلال المراحل الأولى من الحمية الغذائية.

وترى داير أنه يمكن للبعض البدء في تناول الحلوى عند خسارة 4.5 كيلوغرام، ومن المهم معرفة أي استراتيجية ستعمل وفقا لشخصيتك ونمط حياتك.