تنديد سوداني بالتداول "المشين" لفيديو وليد في مصر

ندد تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير، باعتقال شاب سوداني في مصر على خلفية التظاهرات الأخيرة المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن تجمع المهنيين عبّر من خلال بيان رسمي، الخميس، عن مخاوفه من تعرض الشاب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان لضغوط من قبل السلطات المصرية.

وطالب التجمع الخارجية السودانيـة بالتدخل العاجل "لمعرفة ملابسات الواقعة، والتأكيد على صيانة حقوق الشاب المحتجز، وضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته وانتداب محامي لحضور التحقيقات معه".

وقال التجمع إن وسائل الإعلام المصرية تداولت فيديو وليد "بشكل مُشين وغير أخلاقـي ولا يمت للمهنية بصلة".

وأكد أن "عهد إذلال السودانيين قد ولى، وأن كرامة المواطن السودانـي يجب أن تكون مُصانة تحت أي سماء وفوق كل أرض."

وعقب بث الاعترافات، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للدفاع عن الشاب السوداني المحتجز عبر وسم "أنقذوا_وليد".

واعتقلت السلطات المصرية العشرات على خلفية المظاهرات الأخيرة المناهضة للسيسي بينهم عدد من الأجانب.