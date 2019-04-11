'لعزل البلاد'.. إنترنت مستقلة في روسيا

تبنى النواب الروس الخميس قانونا مثيرا للجدل لإنشاء "شبكة إنترنت مستقلة" في روسيا تكون معزولة عن الخوادم العالمية الرئيسية، وصفه منتقدوه بأنه وسيلة للسلطات لتشديد رقابتها على الشبكة الإلكترونية.

وينص المشروع الذي يحمل اسم "سلامة الشبكة المعلوماتية" على السماح للمواقع الروسية بالعمل من دون المرور عبر الخوادم الأجنبية.

ويقضي النص بإنشاء بنية تحتية تتيح ضمان عمل موارد شبكة الإنترنت الروسية إذا تعذر على المشغلين الروس الاتصال بالخوادم الأجنبية.

والنص الذي تم تبنيه في قراءة ثانية بـ320 صوتا مقابل 15 يجب أن يطرح لقراءة ثالثة ثم يصادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ الذي يعتبر عموما مجرد إجراء روتيني، قبل أن يقره الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتبر الناقدون النص محاولة لمراقبة محتويات الشبكة وعزل الإنترنت في روسيا تدريجيا في أجواء من الضغوط المتنامية للسلطات لكبح الحريات.

ويخشى معارضو الحكومة الروسية أن يبشر هذا القانون بعهد جديد من الرقابة الواسعة قد تعزل البلاد عن العالم على غرار كوريا الشمالية.