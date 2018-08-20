إيران.. تهديدات بقتل روحاني تعيد السؤال: هل قتل رفسنجاني؟

خاص بـ "موقع الحرة" / كريم مجدي​

خرج رجال دين في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية احتجاجا على الفساد الاقتصادي بمدينتهم، لكن تعكرت الأجواء عندما رفع بعضهم شعارات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني وصلت إلى حد التهديد الضمني بالقتل.

إحدى اللافتات كتب عليها: "أنت الذي المفاوضات شعارك، مسبح فرح في انتظارك"، والذي يحمل تهديدا ضمنيا لروحاني بأن يكون مصيره القتل مثل ما لاقاه الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني الذي وجد ميتا في مسبح "فرح" بطهران، حسب رواية غير رسمية منتشرة في إيران.

والمسبح كان ضمن أحد العقارات المملوكة لزوجة الشاه الإيراني فرح بهلوي قبل قيام الثورة الإسلامية، ثم تمت مصادرته لصالح المسؤولين الإيرانيين الكبار.

ويلقى انفتاح روحاني على التفاوض مع أميركا والغرب معارضة شديدة من جانب الحرس الثوري الإيراني والساسة الأصوليين ورجال الدين المتشددين في الحوزات العلمية.

العائلة غاضبة

أثارت هذه تظاهرات رجال الحوزة ردود فعل غاضبة بعدما أفادت تقارير بوجود رجال من الحرس الثوري ضمنها.

وكانت فاطمة رفسنجاني الابنة الكبرى لرئيس إيران الأسبق علي هاشمي رفسنجاني، قالت إن تتبع هذه اللافتات قد يزيح حالة الغموض حول موت أبيها، والتي لم تجد عائلته جوابا نهائيا له حتى الآن.

وكانت فاطمة قد ذكرت في وقت سابق، أن مكتبه في مقر عمله بمجمع تشخيص مصلحة النظام، تعرض للتفتيش وصودرت محتويات مهمة من خزنته الشخصية.