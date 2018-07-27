عقوبات محتملة على تركيا؟ هذه القطاعات الأكثر تضررا

الرئيس دونالد ترامب هدد الخميس بفرض عقوبات كبيرة على تركيا على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون المعتقل منذ نحو عامين.

بينما يخطط الساسة الأتراك لكيفية إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، يبدو أن الرياح قد أتت بخطر جديد.

وبرانسون هو قس من ولاية نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وتتهمه تركيا بمساعدة جماعة رجل الدين فتح الله غولن التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وحسب محللين، فإن العقوبات التي لوح بها ترامب ستصيب على الأرجح القطاعين المصرفي والعسكري بشكل أساسي.

ولم تمر ساعات عقب تهديد ترامب إلا وسجلت الليرة التركية تراجعا، طفيفا، أمام الدولار الأميركي عن مستوى الإغلاق السابق.

وتعاني تركيا منذ شهور من تراجع حاد في سعر العملة المحلية، فسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات، في ظل توقعات بالزيادة خلال الفترة القادمة.

وكانت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آيار/مايو الماضي أحد أسباب ارتفاع العملة، بعدما أعرب عن نيته في فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أصدرت تحذيرا بشأن مسعى إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.