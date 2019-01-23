تهم اغتصاب وقتل لعراقي في ألمانيا

أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا الأربعاء توجيه تهمة الاغتصاب والقتل لطالب لجوء عراقي يبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت النيابة في مدينة فيسبادن بولاية هسن وسط ألمانيا، إن هذا الشاب ويدعى علي بشار متهم باغتصاب فتاة تدعى سوزانا تبلغ من العمر 14 عاما.

وأضافت أن بشار متهم أيضا في قضية اغتصاب أخرى لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما بالاشتراك مع طالب لجوء أفغاني.

وتابعت أن شقيق بشار متهم أيضا باغتصاب هذه الطفلة، لكنه لن يمثل أمام المحكمة بسبب صغر سنه.

وكان علي بشار فر من ألمانيا بعد ارتكاب الجريمة وتوجه إلى إقليم كردستان، لكنه اعتقل هناك واعيد بالتعاون مع السلطات في الإقليم، في مهمة شارك فيها شخصيا رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية ديتر رومان.

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وتم اغتصاب سوزانا وقتلها في 23 أيار/مايو الماضي، وعثر على جثتها بعد ثلاثة أسابيع في قضية أثارت ضجة وصدمة في ألمانيا، خصوصا بعد أن تمكن القاتل من الفرار إلى العراق مع أسرته بعد الحادثة.

ووصل بشار لأول مرة إلى ألمانيا في عام 2015 مع والديه وخمسة أشقاء، وقد واجه الترحيل بعد رفض طلبه اللجوء في كانون الأول/ديسمبر 2016، وحصل بعد ذلك على تصريح إقامة مؤقتة في انتظار قرار الاستئناف.

وخلال هذا الوقت، واجه بشار مشاكل عديدة مع الشرطة في عدة مناسبات بما في ذلك قضايا سطو وسرقة وتهديد أشخاص بالسلاح.