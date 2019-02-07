توافق أميركي كويتي على 'وحدة الخليج'

التقى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الخميس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح.

وشكر بومبيو المسؤول الكويتي على شراكة بلاده الاستراتيجية والصداقة المستمرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو، فقد ناقش الجانبان قضايا إقليمية مهمة، بما فيها التقدم في التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

وتوافقا على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة كل تحديات المنطقة، بما فيها الآتية من النظام الإيراني، وضمان نجاح التحالف في دفع الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.