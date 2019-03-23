غزة-إسرائيل: عبوات وبالونات وإصابات

أطلقت صفارات الإنذار ليلة السبت الأحد في مجلس إقليمي إشكول جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إن إطلاق الإنذار كان نتيجة لإلقاء عبوة باتجاه السياج الحدودي مع غزة، لكن العبوة لم تصل إلى إسرائيل.

وأضاف أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها نتجت أيضا عن إطلاقات باتجاه قطاع غزة.

​نقلت وسائل إعلام فلسطينية أخبارا عن إصابات بسبب إطلاق الرصاص وقنابل الغاز من الجانب الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت، مساء السبت، مجموعتين منفصلتين من الشبان الفلسطينيين شرق البريج وسط قطاع غزة؛ قالت إنهم أطلقوا بالونات باتجاه إسرائيل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من الشبان شرق مخيم البريج.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت فلسطينيين أطلقوا بالونات مفخخة من جنوب قطاع غزة".​