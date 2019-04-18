توتنهام يتأهل إثر خسارته أمام سيتي

تأهل توتنهام هوتسبير إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب هزيمته 4-3 (4-4 في النتيجة الإجمالية) أمام مانشستر سيتي في مباراة تحبس الأنفاس في إياب دور الثمانية الأربعاء.

ويلتقي توتنهام، الذي فاز 1- صفر في لقاء الذهاب، مع أياكس أمستردام من أجل مكان في النهائي ضد ليفربول أو برشلونة.

وتوقع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أن تكون المباراة ضد الفريق الهولندي الشاب والممتع "مفتوحة ومثيرة" لكنها ستتطلب الكثير لتكون أكثر إثارة من مواجهة سيتي.

وشهدت المباراة أربعة أهداف في أول 11 دقيقة وإثارة بلا توقف حتى النهاية الدرامية للمواجهة المذهلة، عندما ألغي هدف سجله رحيم سترلينغ في الوقت المحتسب بدل الضائع، كان سيرسل سيتي للدور قبل النهائي، بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

واحتفل مشجعو سيتي بما بدا أنه الهدف الذي سيرسلهم إلى المربع الذهبي قبل أن تؤكد الإعادة التلفزيونية أن سيرجيو أجويرو كان متسللا في بداية اللعبة.